München (ots) - Amplience, die Big Content Cloud, wird die bisherige dynamische Medialösung von Otto.de, dem größten Online-Store innerhalb der Otto Group, ersetzen. Die Otto Group gehört zu den größten Handelsgruppen weltweit. Amplience unterstützt Abläufe zur Bereitstellung von Rich-Media-Inhalten, von der Asset-Aufnahme bis hin zur leistungsstarken Bereitstellung auf der Webseite von Otto.de. So senkt Otto.de die Kosten und verbessert gleichzeitig die Qualität des Online-Shopping-Erlebnisses.



Otto.de entschied sich nach einem umfassenden Evaluationsprozess für Amplience. Schließlich konnte sich der Provider durch seine Expertise bei der Auslieferung von Medienobjekten auszeichnen. Hinzu kam ein Service Level Agreement (SLA) mit 99,99 prozentiger Verfügbarkeit - ein ausschlaggebendes Argument für Otto.de, zumal sich die Verfügbarkeit des Bildmaterials und die Performance entscheidend auf den Online-Umsatz des Unternehmens auswirken. Weitere Entscheidungskriterien waren der Support sowie die erfahrenen Managementteams von Amplience.



Die Migration auf die Amplience Plattform ermöglicht es Otto.de, seine E-Commerce Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig von einer größeren Flexibilität in der Bilder- und Assetverwaltung zu profitieren. Das dynamische Medienumfeld automatisiert Prozesse. So ist Otto.de in der Lage, Kunden ein ansprechendes Shopping-Erlebnis zu bieten, ohne wichtige Ressourcen für Entwicklung und Instandhaltung aufwenden zu müssen. Zudem stellt die Amplience Big Content Cloud sicher, dass Video- und Bildmaterial responsiv und für alle Kanäle optimiert zur Verfügung gestellt werden kann. Otto.de bedient auf diese Weise kosteneffizient den Bedarf seiner Kunden nach Multichannel-Erlebnissen.



"Die Onlinepräsenz bestimmt unser Tagesgeschäft", sagt Jürgen Holtschmidt, Head of Technical Product Development Marketing & Integration bei Otto.de. "Dementsprechend war die Performance während der Suche nach einem dynamischen Mediapartner ein ausschlaggebender Faktor. Wir haben einige intensive Testläufe durchgeführt. Am Ende stellte sich heraus, dass Amplience die erforderliche Leistung und gewünschten Möglichkeiten bieten konnte. Des Weiteren waren wir vom Wissen und der Expertise des Teams sehr beeindruckt. Das galt sowohl für die Zeit vor als auch nach der Migration. Das Amplience Customer-Success-Team hat herausragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter auszubauen."



"Otto.de ist eine der größten E-Commerce-Seiten der Branche. Die Marke weiß, dass sich ein positives Kundenerlebnis entscheidend auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens auswirkt", sagt James Brooke, CEO und Gründer von Amplience. "Wir freuen uns sehr, Otto.de dabei zu unterstützen, die Produktivität im Unternehmen zu steigern und so neue Möglichkeiten zu entdecken, Kunden zu motivieren und zu inspirieren."



Otto.de ist die Größte der mehr als 50 E-Commerce-Seiten der Otto Group. Otto.de plant eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Amplience, um den Bedarf an dynamischen Medien und weiteren Inhalten innerhalb der Otto Group zu decken.



Über Amplience



Die Amplience Big Content Cloud stellt als mandantenfähige Cloud-Plattform Rich-Media-Inhalte, Analysen sowie Publishing-Funktionen mit API-first-Konzept und einzigartigen Service Level Agreements (SLAs) mit einer 99,99 prozentigen Verfügbarkeit bereit. Mit erfahrenen Customer-Success- und Solution-Teams sowie detailliertem Big Content Index Benchmarking ermöglicht Amplience mehr als 200 der weltweit führenden Marken wie Mulberry, DFS, New Look und Shop Direct eine messbare Steigerung ihrer Content-Performance. Weitere Informationen finden Sie unter: www.amplience.com



