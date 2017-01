Düsseldorf - Vollvermietung meldet die Commerz Real für ihr Pariser Büroobjekt 7 Place d' Iéna, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Per 1. Januar 2017 wurden die letzten knapp 470 Quadratmeter an den Immobilienfondsmanager Redtree Capital und die Online-Stellenbörse Corner Job vermietet. Das im Jahr 2000 errichtete Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von knapp 11.800 Quadratmetern liegt nahe dem Eiffelturm im 16. Arrondissement, dem zentralen Pariser Geschäftsdistrikt. Die Commerz Real hatte es 2002 für ihren offenen Immobilienfonds hausInvest (ISIN DE0009807016/ WKN 980701) erworben und 2008 aufwendig renoviert. Derzeit wird die Immobilie durch die Einrichtung von Services wie Cafeteria und Conciergerie weiter aufgewertet. Hauptmieter sind Apple und die japanische Finanzholding Nomura.

