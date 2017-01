Der US-amerikanische Chemiekonzern hat sich im vierten Quartal auf 0,99 Dollar Gewinn je Aktie gesteigert (Vorjahr: 0,93 Dollar). Damit wurden deutlich mehr als die erwarteten 88 Cent abgeliefert. Zu beachten ist, dass es sich hier um eine bereinigte Ergebnisgröße handelt; streng nach den Regeln ordnungsgemäßer Buchführung entstand ein Verlust in Höhe von 3 Cent je Aktie (gegenüber 2,94 Dollar Gewinn je Anteilsschein im Vorjahresquartal).



Der Umsatz des Schlussquartals lag mit 13,02 Milliarden Dollar rund 14 Prozent über den Erlösen vor einem Jahr, hier wurde die von Analysten durchschnittlich angepeilte Marke um 640 Millionen Dollar überboten. Der Konzern ist in fast allen Segmenten gewachsen, eine Ausnahme stellt nur der Bereich "Infrastructure Solutions" dar.



Die bereinigte Entwicklung der Erlöse ist ebenfalls zu beachten: Hier verzeichnete der Konzern eine Steigerung von 11,46 auf 11,75 Milliarden Dollar. In dieser Größe ist die zwischenzeitliche Übernahme des Silikon-Geschäfts von Dow Corning nicht enthalten, die Mitte 2016 realisiert wurde.



Am 8. November hatte die Aktie von Dow Chemical bei 53 Dollar notiert, bis zum 21. Dezember fuhr der Wert in einer Trump-Euphoriewelle auf 59 Dollar hoch. Der jüngste Kursschub (ausgehend von rund 57 Dollar) erfolgte seit dem 20. Januar wohl schon im Vorgriff auf das heute veröffentlichte Zahlenwerk. Vorbörslich werden zurzeit 61,61 Dollar erreicht (+ 2,33 Prozent). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 70,5 Milliarden Dollar.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst