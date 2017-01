Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Wirtschaft wächst trotz Brexit-Sorgen

Die britische Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2016 trotz des beschlossenen EU-Ausstiegs überraschend gut geschlagen. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 2,2 Prozent höher. Auch diese Rate übertraf die Konsensschätzung von 2,1 Prozent.

Ambitionierte Handelspolitik britischer Premierministerin birgt Risiken

Wenn Regierungen neue Handelsabkommen schmieden, müssen sie als erstes entscheiden, wie ehrgeizig der Vertrag ausfallen soll. Vor dieser Entscheidung steht auch Großbritannien, bevor es mit den zwei größten Wirtschaftsmächten der Welt, der EU und den USA, über die künftigen Handelsbeziehungen verhandelt. Unambitionierte Abkommen bieten nur begrenzte Vorteile für die Wirtschaft, lassen sich jedoch leichter aushandeln. Mehr Ehrgeiz geht mit dem Risiko einher, dass die Verhandlungen völlig zum Erliegen kommen.

Arbeitslosenquote in Spanien sinkt auf 18,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist im vierten Quartal 2016 leicht gefallen. Wie die Statistikbehörde meldete, sank die Arbeitslosenquote auf 18,6 Prozent, den niedrigsten Stand seit Ende 2009. Im dritten Quartal hatte die Quote 18,9 Prozent betragen.

Versicherer rechnen mit Beitragszuwachs 2017

Die deutsche Versicherungswirtschaft rechnet für 2017 über alle Sparten hinweg mit einem Beitragsplus von mindestens 1 Prozent. Während die Einnahmen in der Lebensversicherung nur noch leicht um etwa 0,5 Prozent zurückgehen dürften, legen sie in der Schaden- und Unfallversicherung in diesem Jahr voraussichtlich um 2,1 Prozent zu, erklärte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Alexander Erdland, am Donnerstag in Berlin.

Parlamentarier prüfen Änderungen an Gesetzentwurf zu Immobilien

Abgeordnete verschiedener Fraktionen haben im Bundestag Änderungen an dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu Immobilienblasen und Wohnkrediten angedeutet. Die Regierung plant mit dem Gesetz trotz Kritik aus Parlament und Finanzbranche verschärfte Vorgaben für die Banken bei drohenden Immobilienblasen und will zudem die bestehenden Regelungen zur nationalen Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ändern, damit ältere Menschen und Familien auch weiterhin solche Kredite erhalten können.

Ankara: Merkel reist am 2. Februar in die Türkei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist kommende Woche zu politischen Gesprächen in die Türkei. Die Kanzlerin werde am 2. Februar in Ankara sein, teilte der türkische Außenamtssprecher Hüseyin Müftüoglu am Donnerstag mit. Merkel war zuletzt Ende Mai zu einem UN-Gipfel für humanitäre Hilfe in der Türkei.

De Maizière will bei "Massenzustrom" Flüchtlinge nicht mehr nach Europa lassen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat seine Pläne bekräftigt, in der Flüchtlingskrise Aufnahmelager außerhalb Europas einzurichten. In der europäischen Asylreform seien "zusätzliche Regeln" nötig, "wenn die Zahlen so groß werden, dass man von einem Massenzustrom sprechen kann", sagte de Maizière am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Malta. Ziel müsse es dann sein, "dass Flüchtlinge gar nicht erst nach Europa gebracht werden, sondern zurück gebracht werden in sichere Orte".

Gabriel sieht keinen Raum für große Senkung von Steuern und Sozialabgaben

Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat davor gewarnt, im Wahlkampf große Versprechen für niedrigere Steuern oder Sozialabgaben zu machen. "Da passiert doch nur, dass man sie nach der Wahl wieder einsammeln muss", sagte Gabriel am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts im Bundestag. Am morgigen Freitag wird er Frank-Walter Steinmeier (SPD) an der Spitze des Auswärtigen Amtes ablösen.

Kauder fürchtet Kandidatur von Schulz "überhaupt nicht"

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat gelassen auf die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz für die SPD reagiert. Er fürchte die Kandidatur des früheren EU-Parlamentspräsidenten, der laut einer neuesten Umfrage in seiner persönlichen Beliebtheit bei den Wählern gleichauf mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt, "überhaupt nicht", betonte Kauder im ARD-Morgenmagazin.

Mehrere Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Österreich

Bei einem großangelegten Anti-Terror-Einsatz sind in Österreich mehrere Verdächtige festgenommen worden. Laut der Zeitung Kurier waren am Donnerstag rund 800 Polizisten in Graz und Wien im Einsatz. Die Aktion richtete sich demnach gegen Verdächtige aus dem ehemaligen Jugoslawien, die offenbar eine Dschihadistengruppe aufbauen wollten.

Neuer österreichischer Präsident Van der Bellen vereidigt

Der neue österreichische Präsident Alexander Van der Bellen hat sein Amt angetreten. Der ehemalige Grünen-Politiker wurde am Donnerstag vor der Bundesversammlung in Wien vereidigt. Der 73-Jährige war erst im zweiten Anlauf und nach einer Wahlwiederholung Anfang Dezember gewählt worden. Er gewann dabei klar gegen seinen Rivalen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ.

GB/CBI: Index Einzelhandelsumsatz real Jan -8 (Dez: +35)

GB/CBI: Index Einzelhandelsumsatz real Jan PROGNOSE +28

GB/CBI: Erwartung Index Einzelhandelsumsatz real Feb +13

Schweden Dez Exporte 109,3 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 108,3 Mrd SEK

Schweden Dez Handelsbilanz Überschuss 1,0 Mrd SEK

Schweden Dez Erzeugerpreise +2,1% gg Vormonat

Schweden Dez Erzeugerpreise +6,5% gg Vorjahr

Schweden Dez Arbeitslosenzahl 337.000

Schweden Dez Arbeitslosenquote 6,5%

Schweden Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4%

Hongkong Dez Exporte +10,1% gg Vorjahr

Hongkong Dez Importe +8,7% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Dez Defizit 45,5 Mrd HKD

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.