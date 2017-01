NEW YORK (IT-Times) - Für die weltweit führenden Solarkonzerne war 2016 ein schwieriges Jahr. Die Preise für Solarmodule sind international in 2016 um rund 30 Prozent gefallen - mit entsprechenden Konsequenzen für die etablierten Player. Der Aktienkurs von First Solar hat sich in den vergangenen 12 Monaten...

