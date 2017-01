FMW-Redaktion

Kyle Bass zählt fraglos zu den smartesten Hedgefondsmanagern der USA, sein Wort hat dort großes Gewicht, schon deshalb, weil er mit seiner Firma Hayman Capital Management regelmäßig starke Renditen erwirtschaftet. Ähnlich wie Carl Icahn hatte Kyle Bass in der Wahlnacht in den USA, als sich abzeichnete, dass Trump gewinnen würde, vor allem Risiko-Assets gekauft - und wurde dafür belohnt. Das sei ein "easy trade" gewesen, so Bass.

Kyle Bass sieht in der Präsidentschaft Trumps eine Art Beschleuniger für Entwicklungen, die sowieso gekommen wären, nun aber sich beschleunigen. So etwa für China, das durch Trump zu massiven Restrukturierungen gezwungen werde, um seine Verschuldung in den Griff zu kriegen. China habe, so Bass, in den letzten 18 Monaten eine Neuverschuldung von 6,5 Billionen Dollar aufgenommen, während die Einlagen nur gleichzeitig nur um drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...