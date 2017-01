Obwohl der gesamte Photovoltaikmarkt unter Überkapazitäten und massivem Preisdruck leidet, konnte der Wechselrichterhersteller SMA Solar seinen Gewinn steigern. Ohne Einschnitte ging das aber nicht.

Für die Solarindustrie war 2016 ein Horrorjahr. Aufgrund massiver Überkapazitäten sind die Preise für Photovoltaikmodule und Wechselrichter im vergangenen Jahr um teils mehr als 20 Prozent eingebrochen. In Erwartung auf noch weiter erodierende Paneelpreise zögerten Kunden den Bau von Solarparks immer weiter hinaus. In den Lagern der Konzerne stapelten sich die Produkte, weltweit sind die Umsätze und Gewinne der Solarkonzerne in den vergangenen Quartalen eingebrochen. Auch Solarworld, Deutschlands Photovoltaikprimus, wurde von der Entwicklung kalt erwischt: Die Bonner schreiben immense Verluste und kämpften aktuell ums Überleben.

Ein anderer deutscher Solarriese hat das vergangene Geschäftsjahr aber erstaunlich gut gemeistert. Der TecDax-Konzern SMA Solar steigerte 2016 nach vorläufigen Zahlen den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...