Genau zu Jahresbeginn schraubte sich das Wertpapier des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA über eine wichtige Hürde und stellte damit ein Kaufsignal auf - doch so richtig kam der Wert nicht in Schwung, zunächst wurde ein Pullback vollzogen und mit dem heutigen Kursanstieg nun auch abgeschlossen.

Auch wenn Merck tendenziell als defensives Papier gilt, sind die bisherigen Bemühungen der Bullen nicht wegzudiskutieren und halten sich recht gut an unsere Erwartungen. Nach einem eindeutigen Doppelboden im Bereich von 70,68 Euro aus Anfang 2016 wechselte der Trendverlauf gen Norden und konnte eine Erholungsbewegung zunächst auf das Niveau von grob 100,35 Euro einleiten. Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase zwischen August und Anfang Dezember setzte sich die Merck-Aktie wieder in Bewegung und konnte kurz darauf den kurzfristigen Trendkanal auch erfolgreich überwinden - bereits am 20. Dezember 2016: "Merck: Trading-Chance bei 100,00 Euro" wurde auch eine größere Trendbewegung hingewiesen, jedoch konnte bisher nur ein Teil ...

