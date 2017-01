Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs kann sich immer noch nicht so recht entscheiden, ob er weiter steigen soll oder wieder fallen. Der US-Dollar-Index bleibt derweil weiterhin schwach unter 100,50 Punkten gefangen, was unter anderem an einem aktuell stark aufwertenden britischen Pfund liegen mag. Der Euro sollte dadurch gegen den US-Dollar unterstützt werden.

Ifo-Geschäftsklimaindex fällt hinter die Erwartungen zurück

Der Ifo-Geschäftsklimaindex gehört zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren ...

