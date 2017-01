Hamburg (ots) - VW-Tochterfirma im Rechtsstreit mit früherem ägyptischen Exklusivimporteur



Der ägyptische Skoda-Importeur Artoc, Kairo, behauptet, dass Manager des tschechischen VW-Tochterunternehmens Skoda eine Schmiergeldzahlung verlangt hätten. Andernfalls würde der Vertrag als Exklusivimporteur nicht verlängert werden. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe, die der Tageszeitung "Die Welt" beiliegt. Weil der Importeursvertrag inzwischen gekündigt wurde, liegt Skoda im Rechststreit mit Artoc. Die Korruptionsvorwürfe sind Skoda bekannt, bestätigt ein Sprecher, sie würden untersucht. Artoc war 23 Jahre lang Exklusivimporteur in Ägypten.



