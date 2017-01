Erstes Röntgengerät für die Handgepäckkontrolle, das die Anforderungen des neuen Sprengstoff-Detektions-Standards der ECAC besteht

Zu den Vorteilen gehören die Verbesserung der Flughafensicherheit und eine deutliche Steigerung des Durchsatzes

Stichprobenartige Durchsuchungen des Handgepäcks von Reisenden werden an Flughäfen, die das branchenführende Handgepäck-Röntgengerät HI-SCAN 6040aTiX von Smiths Detection verwenden, bald obsolet sein.

Die hochmoderne Checkpoint-Screening-Lösung erhält als Erste in der Branche die neue European Explosive Detection Systems (EDS)-Zertifizierung EDS CB C1 für seine automatisierte Sprengstoff-Detektions-Funktion.

Dank des modernen Detektionssystems können Flughäfen, die das Gerät verwenden, auf stichprobenartige Durchsuchungen, bei denen zusätzlich Sprengstoffspurendetektoren und Hunde eingesetzt werden, verzichten. Damit wird die Flughafensicherheit deutlich gesteigert und gleichzeitig der Inspektionsvorgang verkürzt, was einen höheren Durchsatz ermöglicht.

Zu den weiteren Vorteilen für Flughäfen gehören Einsparungen bei den Verwaltungs- und Wartungskosten, da auf den Einsatz von Gefahrenbildprojektion zur Überprüfung der Bedienerleistung verzichtet werden kann. Das System trägt dazu bei, ein hohes Maß an Bedienerleistung zu erhalten, da die Kompliziertheit von Röntgenaufnahmen durchgehend dieselbe bleibt, was die Erkennung von Bedrohungen erleichtert.

Cameron Mann, Global Market Director for Aviation bei Smiths Detection, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir als Erste in der Branche die EDS CB C1-Zertifizierung erhalten haben. Die Regulierungsbehörden richten ihren Blick auf die Detektionstechnologie der nächsten Generation, um die sich ständig wandelnden Bedrohungen zu beherrschen. Wir sind stolz darauf, dass sie unsere Fähigkeit, für die Sicherheit von Passagieren zu sorgen, gewürdigt haben. Bei unseren Sicherheitslösungen sind wir immer bestrebt, die höchsten Branchenstandards zu erfüllen, damit Passagiere sicher reisen können und gleichzeitig die Flughafenbetreiber entlastet werden."

Die ECAC setzt den Schwerpunkt darauf, mit den neuesten Standards die Entwicklung in Richtung einer automatischen Erkennung von Sprengstoff im Handgepäck zu fördern. Die EDS CB C2-Systeme bringen die Automatisierung einen weiteren Schritt voran, da elektronische Geräte wie Laptops in ihren Taschen verbleiben können. Mit der Einführung der neuen EDS-Standards steigert die ECAC nicht nur das Maß der an Luftsicherheitskontrollstellen erreichten Sicherheit, sondern erleichtert auch betriebliche Verbesserungen. Außerdem wird Systemen, die die Standards EDS CB C1, C2 oder C3 erfüllen, automatisch die Erfüllung des EDS HBS ("Hold Baggage Screening")-Standards 3 zuerkannt.

Hinweise an Redakteure

Der HI-SCAN 6040aTiX bietet eine branchenführende Detektionsleistung, wozu auch niedrigere Fehlalarmraten gehören. Mithilfe hochmoderner Computertechnologien können komplizierte Analysen in Echtzeit durchgeführt werden, ohne dass dadurch die normalen Abläufe an Kontrollstellen behindert werden. Zu den wichtigen Funktionen gehören:

automatische Detektion von Sprengstoff im Handgepäck

Analyse von Zeff und Dichte unter Verwendung unabhängiger Ansichten

maximaler Gepäckdurchsatz Echt-Zeit-Prüfung

das bewährte, ergonomische Betriebskonzept bleibt erhalten

zwei hochauflösende und detaillierte Ansichten (Dual View)

Röntgengenerator mit optimiertem Spektrum

hochauflösende XADA-Sensor-Technologie

vollständige Netzwerkintegration in Hinblick auf Systemverwaltung, Archivierung, Bildverteilung und TIP-Funktionen möglich

Smiths Detection zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Detektions- und Screening-Technologien für die Sektoren Militär, Luftfahrt, innere Sicherheit und Notfalleinsatz. Dank unserer 40-jährige Erfahrung und Historie an vorderster Front können wir ein beispielloses Maß an Know-how in puncto Nachweis und Identifizierung chemischer, biologischer, radiologischer, atomarer und explosiver Materialien sowie von Waffen, Schmuggelware und Drogen bieten.

Unser Ziel ist ganz einfach die Sicherheit, den Seelenfrieden und die Bewegungsfreiheit zu bieten, auf die die Welt angewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.smithsdetection.com

Smiths Detection ist Teil der Smiths Group, ein an der Londoner Börse notiertes, global tätiges Technologie-Unternehmen. Die Smiths Group ist weltweit führend in der praktischen Anwendung hochmoderner Technologien und bietet neben Medizingeräten Produkte und Dienstleistungen zur Erkennung von Gefahrstoffen und Schmuggelware sowie für den Energie- und Kommunikationssektor. Die Smiths Group beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.smiths.com.

