Mag One Products Inc.: Rechtsanwaltskanzlei , Beratung, Darlehen

VANCOUVER, BRITISCH KOLUMBIEN, KANADA/25. Januar 2017. MAG ONE PRODUCTS INC., (Mag One oder das Unternehmen) hat die Rechtsanwaltskanzlei Beadle Raven LLP in Vancouver mit juristischen Unternehmens- und Sicherheitsservices beauftragt. Angesichts der ständig zunehmenden Projekte und Produkte des Unternehmens sind örtliche und sachkundige Rechtsdienste eine willkommene Ressource.

Mag One unterzeichnete ein Beratungsabkommen mit Blue Coast Systems, LLC, (Blue Coast), geführt von Joseph A. Swider, B.Sc. Mech. Eng., aus Richmond, Virginia, ehemaliger U.S. Marineoffizier. Swider verfügt über eine 25jährige, breitgefächerte Erfahrung auf internationalen, inländischen und bundesstaatlichen Märkten, in den Bereichen fortschrittliche Cybertechnologie, Sensorsysteme, Industriebetriebe, darunter Bergbau und Metalle, Öl und Gas, Energiesektoren, wie auch bei verschiedenen U.S. Federal Departments.

Swiders übernahm ein Mandat als strategischer Berater und beschäftigt sich mit der Vermarktung von MagPower System Inc.'s Magnesium-Luft-Batterietechnologie für kommerzielle, humanitäre und industrielle Anwendungen. MagPower ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mag One.

In der Pressemitteilung vom Januar wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen 670.000 CAN$ als Darlehen von drei Gesellschaftern und/oder Direktoren des Unternehmens erhielt. Zur Erläuterung: Für $270.000 der Kreditsumme fallen keine Zinsen an, die Laufzeit ist unbefristet und es wurden keine Sicherheiten verlangt. Für $400.000 fallen Zinsen in Höhe von 10% an, die für 3 Monate vorausgezahlt und persönlich vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens garantiert wurden.

Mag One hatte mehrfach in den letzten drei Jahren bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen Vertrag unterzeichnet habe, um 50 Millionen Tonnen Serpentinit-Tailings zu sichern, die von den ehemaligen Jeffrey Mines in Quebec produziert werden würden. Die vom ehemaligen Generaldirektor der Jeffrey Mines erhaltenen MERN Daten zeigen, dass zwischen 1970 und 1993 142 Millionen Tonnen produziert wurden. Die Mine war weitere 19 Jahre lang operativ und wurde dann im Jahr 2012 stillgelegt. Obwohl diese historische Angabe auf eine bedeutende Ressource schließen lässt, wurde das Unternehmen zur Vorlage eines Berichts gemäß den kanadischen Richtlinien 43-101 aufgefordert, der die Schätzungen bezüglich der Mineralressourcen bekräftigen soll. Das Unternehmen beabsichtigt daher, eine Firma mit dieser Aufgabe zu beauftragen, die innerhalb von 45 Tagen ab Bekanntgabe der Mineralressource zum Abschluss gebracht werden soll.

Mag One Products Inc. ist ein Technologie-, Verarbeitungs- und Produktionsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich als Marktführer in der Magnesiumbranche zu etablieren, indem es sich zunächst auf drei Projekte konzentriert: I. die Herstellung von strukturellen isolierten Verkleidungen auf Magnesiumbasis; II. die Herstellung von MgO, Mg(OH)2 und anderen marktfähigen Kuppel- und Nebenprodukten und Verbindungen; und III. die Herstellung von Magnesiummetall mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % in der unternehmenseigenen Aufbereitungs- und Fertigungsanlage im Süden Quebecs (Kanada). Die zwei Vorteile von Mag One sind dabei seine eigens entwickelte, zum Patent angemeldete Technologie und das Konzept zur erweiterbaren modularen Verarbeitung.

Unterschrift: Nelson M. Skalbania, B.Ap.Sc., M.Sc., P.Eng. Chairman.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen: info@MagOneProducts.com oder IR@MagOneProducts.com

Mag One notiert unter dem Kürzel MDD an der CSE, unter dem Kürzel 304 an der Frankfurter Börse (FWB) sowie unter dem Kürzel MgPRF an der OTCQB. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten und potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit des Inhaltes derselben. Emittenten von Pressemeldungen, die nicht über OTC Markets Group Inc. veröffentlicht werden, sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38725 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38725&tr=1

