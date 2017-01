Großbritannien strebt einen klaren Bruch mit der EU an. Nun hat die Regierung einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Kritiker halten die Vorlage für zu ambitioniert - in einem Punkt kommt May ihnen aber entgegen.

Es sind nur wenige Sätze, sie füllen noch nicht mal eine halbe Seite. Doch sie sind von enormer Bedeutung: "Der Premierminister darf gemäß Artikel 50 des Vertrages über die Europäische Union die Absicht des Vereinigten Königsreichs erklären, sich aus der EU zurückzuziehen" - das steht im Mittelpunkt des Gesetzesentwurfs, den die britische Regierung am Donnerstag vorgelegt hat.

Er soll den Weg für die Scheidungsgespräche mit der EU ebnen. Segnet das britische Parlament diese Vorlage in den nächsten Wochen ohne grundsätzliche Änderungen ab, kann Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Plan umsetzen und wie angekündigt bis Ende März das offizielle Austrittsgesuch nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages in Brüssel einreichen. Zwei Jahre später ist Großbritannien dann voraussichtlich kein EU-Mitglied mehr.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofes Anfang dieser Woche hatte diesen Zwischenschritt im britischen Parlament notwendig gemacht. May wollte ihn verhindern, doch nach Ansicht der Richter sind der EU-Austritt Großbritanniens und die damit einhergehenden Änderungen für die Bürger von so großer Bedeutung, dass die Abgeordneten den Start der offiziellen Verhandlungen genehmigen müssen.

Der Zeitplan, den Brexit-Minister David Davis am Donnerstag mit dem Gesetzesentwurf vorgelegt hat, gilt als ambitioniert: Er will die Vorlage im Unterhaus innerhalb von zwei Wochen durchboxen. Oppositionspolitiker kritisierten ...

