Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0701 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war sie noch auf 1,0766 Dollar gestiegen. Zum Franken ist der Euro wieder unter die Marke von 1,07 gefallen und steht aktuell bei 1,0694 CHF. Am Morgen waren noch Kurse von bis zu 1,0747 CHF gehandelt worden. Wie es in einem Händlerkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...