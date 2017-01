Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Offenbar als Reaktion auf die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang die Bedeutung des Freihandels und einer stabilen Welthandelsordnung betont. Die Verhandlungen über ein europäisch-chinesisches Investitionsabkommen sollten schnell zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden, hieß es weiter nach einem Telefonat der beiden Politiker, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Ministerpräsident Li nahm demnach eine Einladung nach Deutschland an. "Bei diesem Besuch sollen insbesondere die wirtschafts- und handelspolitischen Themen vertieft werden", erklärte Seibert. Das Telefonat fand den Angaben zufolge bereits am Mittwoch statt.

Asien statt USA

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte ebenfalls am Mittwoch dazu aufgerufen, den Protektionismus von Trump mit der stärkeren Hinwendung Deutschlands und Europas nach Asien zu kontern. Es gelte China, Indien und den asiatischen Ländern zu signalisieren, "wir wollen nicht auf diesen Kurs (der Abschottung)", sagte Gabriel am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Deutschland sei auf offene Märkte und freien Handel angewiesen, betonte der scheidende Wirtschaftsminister.

Ähnlich äußerte sich bereits der CDU-Wirtschaftsexperte Michael Fuchs. "Wir müssen eine Wirtschaftsmacht Europa darstellen", verlangte er in einem Interview. Ein Ausweg sei auch eine stärkere Orientierung hin zu China und Indien.

Experten etwa des Mercator Institute for China Studies (Merics) regen schon seit längerem eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China an. Sowohl China als auch Europa müssten sich nach der Wahl von Trump auf "ausgeprägte Schwankungen" in der künftigen amerikanischen Wirtschafts- und Handelspolitik einstellen, erklärte Merics-Direktor Sebastian Heilmann. Deutschland brauche aber verlässliche Partner im Welthandel und China gewinne hierfür nun "eine Ankerfunktion".

