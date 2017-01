Frankfurt - Die Fondsgesellschaft mit der höchsten Service-Qualität in Deutschland ist erneut J.P. Morgan Asset Management, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit 2007 belegt die Gesellschaft durchgehend einen der Top 3 Plätze für herausragenden Service. In diesem Jahr gelang es J.P. Morgan Asset Management dabei zum siebten Mal, den ersten Platz zu erreichen - nach 2015 und 2016 das dritte Mal in Folge. Verliehen wurde der Deutsche Fondspreis im Rahmen des 16. FONDS professionell Kongresses in Mannheim. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie bedeutet für uns immer wieder eine großartige Anerkennung, dass wir mit unseren Aktivitäten auf einem guten Weg sind. Die Bestätigung als qualitativer Marktführer ist zugleich Ansporn, uns weiterhin stark an den Bedürfnissen unserer Partner auszurichten, um mit ihnen gemeinsam die Herausforderungen von morgen zu meistern", betont Christoph Bergweiler, Deutschland-Chef von J.P. Morgan Asset Management.

Den vollständigen Artikel lesen ...