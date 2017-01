n dieser Woche hat Disney den Titel des nächsten Star Wars-Films verkündet. Er wird "The Last Jedi" heißen. Doch der kommende Star Wars-Blockbuster ist nur einer von vielen Top-Filmen die Disney in diesem Jahr ins Kino bringt. Das Filmgeschäft war aber ohnehin nicht das Problem von Disney, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Erfahren Sie mehr dazu hier... Andreas Deutsch analysiert im Gepräch mit Moderator Marco Uome außerdem Adidas, Puma, Nike, Altria und Mc Donalds. Die komplette Sendung finden Sie HIER.