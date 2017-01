Mc Donald's hatte in den letzten Jahren damit zu kämpfen, dass die Konkurrenz im Bereich Fastfood, gerade in den USA, immer größer wurde. Gerade die jüngere Generation empfand Mc Donald's nicht mehr als modern genug. Das soll sich jetzt wieder ändern. Der Chef von Mc Donald's hat einiges geplant. Was das ist, verrät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Andreas Deutsch analysiert im Gepräch mit Moderator Marco Uome außerdem Adidas, Puma, Nike, Altria und Disney. Die komplette Sendung finden Sie HIER.