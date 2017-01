Gierstädt (ots) - Die Firma NABA Feinkost GmbH, 99100 Gierstädt ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt "REWE Bio Pasta Sauce Tomate-Basilikum 330 ml, EAN-Code: 4388844053830, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13.01.2019" zurück.



Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind andere MHDs und EAN-Codes NICHT betroffen.



In einzelnen Gläsern befindet sich teilweise der falsche Inhalt "Pasta Sauce Ricotta", weshalb nicht ersichtlich ist, dass das Produkt auch Käse und Cashewkerne enthält. Das kann bei Personen, die an einer Käse- bzw. Cashewkerneallergie leiden, zu allergischen Reaktionen führen, weshalb bei diesem Personenkreis dringend vor dem Verzehr abgeraten wird.



Das Unternehmen hat umgehend reagiert und den betroffenen Artikel in den belieferten Märkten der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen sofort aus dem Verkauf nehmen lassen.



Kunden können das betroffene Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und erhalten selbstverständlich den Kaufpreis erstattet.



Die Firma NABA Feinkost GmbH entschuldigt sich für die eingetretenen Unannehmlichkeiten.



