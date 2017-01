MERCK KGAA

Liebe Trader,

tendenziell gilt Merck als defensives Papier, aber die bisherigen Bemühungen der Bullen halten sich recht zuverlässig an unsere Erwartungen. Nach einem eindeutigen Doppelboden im Bereich von 70,68 Euro aus Anfang 2016 wechselte der Trendverlauf wieder gen Norden und konnte eine Erholungsbewegung zunächst auf das Niveau von grob 100,35 Euro einleiten. Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase zwischen August und Anfang Dezember setzte sich die Merck-Aktie wieder in Bewegung und konnte kurz darauf den kurzfristigen Trendkanal auch erfolgreich überwinden, jedoch konnte bisher nur ein Teil der Erwartungen umgesetzt werden. Denn nach einem Verlaufshoch bei 103,90 Euro zu Beginn dieses Jahres schwenkte das Papier von Merck in einen kurzzeitigen Pullback zurück auf das Ausbruchniveau um. Mit dem heutigen Kursschub zur Oberseite scheint dieser Rücklauf nun aber beendet worden zu sein und bietet dank des relativ niedrigen Kursniveaus aber noch gute Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite.

Long-Chance:

Um erfolgreich an einem weiteren Kursschub der Merck-Aktie partizipieren zu können, muss zunächst ein Kursanstieg über 103,90 Euro gelingen - dies sollte aufgrund der aktuellen Kursdynamik aber kein Problem werden. Dann kann es auch weiter in Richtung der favorisierten Marke von 111,85 Euro weiter aufwärts gehen und bestens über ein kurzfristiges Long-Investment nachgehandelt werden. Abgesichert sollte ein direktes Investment aber noch unterhalb der jüngsten Tiefs von grob 100,00 Euro. Für ein Verkaufssignal müsste hingegen mindestens der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 99,36 Euro gebrochen werden, damit kurzfristiges Abwärtspotential in den Bereich 93,79 Euro im Wertpapier von Merck entfaltet werden kann.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 103,70 Euro

Kursziel: 10106,85 / 111,85 Euro

Stopp: < 100,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,65 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Merck KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 103,70 Euro; 14:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

