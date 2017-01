Schwarzach am Main - voestalpine-Aktie kräftig im Aufwind - Aktienanalyse Die Anti-Dumping-Maßnahmen der EU gegen Billigimporte aus China sowie die Aussicht auf eine Konsolidierungswelle in der Branche haben den Stahlwerten kräftig eingeheizt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...