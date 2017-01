Schwarzach am Main - Actelion-Aktie: Übernahmespekulationen treiben - Aktienanalyse Schock für die Actelion-Aktionäre: Das Schweizer Pharmaunternehmen (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) hat mitgeteilt, dass das Mittel Opsumit bei Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) im Rahmen der Phase-III-Studie "MAESTRO" nicht die gewünschten Ergebnisse gezeigt habe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

