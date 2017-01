Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt Herrn Dr.-Ing. Stefan Rinck für weitere fünf Jahre zum Vorstand der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt Herrn Dr.-Ing. Stefan Rinck für weitere fünf Jahre zum Vorstand der Gesellschaft

Kahl am Main, 26. Januar 2017 - Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat in seiner Sitzung am heutigen Tag Herrn Dr.-Ing. Stefan Rinck (geb. 1958), Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft, für weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt und seine Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden erneuert. Herr Dr.-Ing. Stefan Rinck hat die Bestellung angenommen und wird der Gesellschaft auch zukünftig als Vorsitzender des Vorstands zur Verfügung stehen.

Dr.-Ing. Stefan Rinck wurde im September 2009 zum Mitglied des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt und ist seit April 2010 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Dr.-Ing. Stefan Rinck ist zudem Mitglied im Hauptvorstand des VDMA und Vorsitzender des Ausschusses für Forschung und Innovation.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG ist ein Anbieter von Maschinen und Produktionsanlagen für die Gebiete Vakuum-Dünnschicht- und Plasma- Beschichtung, nasschemische Verfahren sowie für thermische Prozesstechniken.

SINGULUS TECHNOLOGIES ist ein Maschinenbauunternehmen und entwickelt und baut Maschinen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse und nutzt sein Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik, um mit innovativen Produkten neben den Anwendungsgebieten Solar, Halbleiter und Optical Disc zusätzliche attraktive Arbeitsgebiete zu bedienen.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, Neue Aktien: WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

