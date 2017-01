Mladá Boleslav/Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Seriensieger: SKODA OCTAVIA von ,auto, motor und sport'-Lesern zum vierten Mal in Folge als bester Import-Kompaktwagen in Deutschland ausgezeichnet - Bestseller der Marke: SKODA OCTAVIA-Auslieferungen steigen weltweit auf über 436.000 Fahrzeuge; mehr als 58.000 Neuzulassungen in Deutschland - Umfassend aufgewerteter SKODA OCTAVIA startet auch als SCOUT und RS durch



Der SKODA OCTAVIA ist erneut die Nummer eins unter den Importfahrzeugen in der Kompaktklasse. So haben die Leser des Fachmagazins ,auto, motor und sport' bei der Wahl ,Best Cars' entschieden. Bereits zum vierten Mal in Folge setzt sich der Bestseller der Marke gegen starke Konkurrenz durch. Mit frischem Design, attraktiven Ausstattungsmerkmalen und neuen Technik-Highlights geht der umfassend überarbeitete OCTAVIA am 4. März bei seiner Premiere in den SKODA Autohäusern an den Start.



2016 lieferte SKODA weltweit über 436.000 OCTAVIA-Modelle an Kunden aus. Davon wurden in Deutschland mehr als 58.000 OCTAVIA neu zugelassen. Damit liegt das Kompaktmodell in den Top 10 in der Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und ist nach Zulassung das erfolgreichste Importauto in Deutschland.



Diesen Erfolg setzt SKODA Anfang März mit dem Handelsdebüt des SKODA OCTAVIA nachhaltig fort. Der umfangreich überarbeitete Bestseller der Marke punktet mit neu gestalteter Front- und Heckpartie sowie attraktiven Ausstattungsmerkmalen. Dazu zählen unter anderem Scheinwerfer mit Voll-LED-Technologie und hochmoderne Lösungen für Fahrerassistenzsysteme, Infotainment und Konnektivität. Als zweites Modell der SKODA Fahrzeugpalette neben dem neuen SUV SKODA KODIAQ erhält der überarbeitete OCTAVIA serienmäßig die Online-Dienste Care Connect. Von der Aufwertung der Baureihe profitieren auch der SKODA OCTAVIA COMBI SCOUT und SKODA OCTAVIA RS. Der überarbeitete OCTAVIA RS avanciert mit seinem auf 169 kW (230 PS) erstarkten 2,0 TSI* und 250 km/h Topspeed zum schnellsten Serien-OCTAVIA in der Geschichte der tschechischen Traditionsmarke.



Die Leserwahl ,Best Cars' des renommierten Fachmagazins ,auto, motor und sport' fand in diesem Jahr zum 41. Mal statt. Insgesamt standen 378 Modelle in elf Kategorien zur Wahl. In der Klasse der Kompaktwagen setzte sich der SKODA OCTAVIA mit 17,5 Prozent aller abgegebenen Stimmen als Nummer eins unter den Importautos durch. Der Bestseller der Marke feiert damit bereits den vierten Sieg in Folge beim Wettbewerb ,Best Cars'.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA RS 2,0 TSI DSG 169 kW (230 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Neue Medien Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de