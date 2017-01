Rechtsradikale Gruppierungen sind immer stärker vernetzt. So auch die "Reichsbürger". Diese Gruppe soll unter anderem Anschläge auf Juden und Asylbewerber geplant haben. Für den Justizminister ist das alarmierend.

Nach der Razzia gegen Rechtsextremisten in sechs Bundesländern hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor weiteren rechtsextremen Netzwerken in Deutschland gewarnt. "Unsere Sicherheitsbehörden stellen fest, dass sich rechtsextreme Gruppen organisatorisch immer enger zusammenschließen", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Diese Gruppen verfolgten ganz klar das Ziel, vernetzt besser Straftaten begehen zu können. "Das ist besorgniserregend", sagte der Minister.

Bei der bundesweiten Razzia hatten die Ermittler am Mittwoch Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt und zwei Verdächtige festgenommen. Ob Haftbefehle wegen Gründung einer Terrorvereinigung beantragt werden, will die Bundesanwaltschaft am Donnerstag entscheiden. Um was für eine Art Sprengstoff es sich handelt, ...

