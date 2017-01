Die GSMA gab heute die Kandidaten für die Global Glomo Awards 2017 bekannt. Die Preisträger der Awards werden im Verlauf des Mobile World Congress vorgestellt, der vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfindet. Die vollständige Liste der Kandidaten steht unter www.globalmobileawards.com/nominees2017 zur Verfügung.

"Wir gratulieren allen Nominierten der Glomo Awards, für die erneut eine beeindruckende Anzahl an Bewerbungen einging", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Die Glomo Awards ehren Unternehmen und Einzelpersonen, die Innovationen in der sich rasch weiterentwickelnden Mobilfunkbranche vorantreiben, und wir freuen uns, in diesem Jahr einige neue Auszeichnungen einzuführen, welche die jüngsten Entwicklungen in dieser dynamischen Branche hervorheben. Wir wünschen den Nominierten der Glomo Award 2017 viel Glück."

Suzi Perry und Ortis Deley, die Gastgeber der Glomo Awards, werden die Gewinner ausgewählter Awards im Verlauf der Woche im Mobile World Live TV bekanntgeben, das direkt vom Mobile World Congress über www.mobileworldlive.com für ein weltweites Publikum ausgestrahlt wird. Die Verleihung der Preise in den Kategorien "The Connected Life Awards", "Best Mobile Apps" und "Best Mobile Handsets Devices" findet auf der GSMA Innovation City sowie der Showcase Stage in Halle 4 statt und wird live auf Mobile World Live TV ausgestrahlt.

Darüber hinaus werden Auszeichnungen in den vier Kategorien "Best Mobile Services", "Government Excellence Award", "Social Economic Development" und "Best Mobile Technology" während einer besonderen nachmittäglichen Feier am Dienstag, dem 28. Februar um 17 Uhr MEZ in Auditorium 5, Halle 4, verliehen. Die Preisträger der Kategorie "Outstanding Achievement", darunter der "GSMA's Outstanding Contribution to the Mobile Industry" und der "Women4Tech Industry Leadership" Awards, werden in getrennten Preisverleihungen des Mobile World Congress bekanntgegeben.

Suzi Perry und Ortis Deley bereits zum zweiten Mal Gastgeber der Glomo Awards

Erneut Gastgeber der Glomo Awards 2017, sind die Fernsehmoderatoren Suzi Perry und Ortis Deley für ihre Liebe zur Technologie bekannt. Beide moderieren seit einigen Jahren die äußerst erfolgreiche Gadget Show auf Channel 5. Nach beeindruckenden acht Jahren bei der Gadget Show wurde Suzi Perry erste ständige Anchorwoman des Formel-1-Programms von BBC One und hat rund um den Globus über Formel 1, MotoGP, Superbikes und Speedway vom Streckenrand aus berichtet. Ortis Deley moderiert die beliebte wöchentliche Fernsehsendung bereits im sechsten Jahr und ist seit Kurzem zudem Teil der Police Interceptors auf Channel 5.

Die Jury der Glomo Awards setzt sich aus weltweit führenden, unabhängigen Fachleuten, Analysten, Journalisten, Wissenschaftlern und in einigen Fällen Vertretern von Mobilfunkbetreibern zusammen. Der Preisträger der Auszeichnung "Outstanding Overall Mobile Technology the CTOs' Choice" wird von einer Jury bestehend aus branchenführenden Technologievorständen der weltweiten Betreibergemeinschaft gewählt.

Zu den Sponsoren und Partnern der Glomo Awards 2017 zählen: LeEco, Kategorie-Sponsor für "Best Mobile Technology" und "Social Economic Development", SK Planet, Kategorie-Sponsor für "Best Mobile Services", Syniverse, Kategorie-Sponsor für "Women4Technology" und Techradar, offizieller Medienpartner.

Umfassende Informationen über die Glomo Awards 2017, darunter zu den Finalisten, der Preisverleihung und Präsentationen auf Mobile World Live TV, finden Sie unter www.globalmobileawards.com.

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

