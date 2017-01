Nachdem es um Para Resources (WKN: A14YF1) in den letzten Monaten etwas ruhiger wurde, scheint die Expansion nun im Eiltempo weiterzugehen: Erst vor wenigen Tagen berichteten wir von der geplanten Übernahme einer bestehenden Goldproduktion in Nicaragua. Heute gibt das Unternehmen einen ähnlichen Deal in Peru bekannt.

Die Strategie des Managements, bestehende Produktionen mit sofortigem Ertragspotenzial günstig aufzukaufen, trägt weitere Früchte. Auch in Peru hat das Unternehmen nun mit einem privaten Eigentümer eine Absichtserklärung unterzeichnet. Hier soll eine Goldproduktion inklusive Verarbeitungsanlagen rund 340 km entfernt von der Hauptstadt Lima übernommen werden.

Para Resources plant, einen Betrag von 5-7 Mio. US$ - teilweise in Aktien, teils in Cash - für eine Beteiligung von 50,1% an der Finaris-Mine und den Verarbeitungsanlagen zu entrichten. Der endgültige Betrag sowie die genaue Aufteilung auf Aktien und Cash, muss noch im Rahmen der laufenden Due Diligence verhandelt werden. Abhängig von noch zu verhandelnden Meilensteinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...