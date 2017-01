IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global und SelectCore gründen ein Joint Venture zwecks Realisierung eines Geschäftsmodells für die gesamte Fintech-Palette

First Global und SelectCore gründen ein Joint Venture zwecks Realisierung eines Geschäftsmodells für die gesamte Fintech-Palette

25. Januar 2017, Toronto - First Global Data Limited (First Global" oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI - Letter of Intent) für die Gründung eines Joint Ventures (JV) mit Selectcore Limited (Selectcore" TSX Venture Exchange: SCG) bekanntgeben zu können.

Das JV wird synergiefördernde Unternehmensteile beider Organisationen kombinieren, um eine breite Palette an Zahlungsdienstleistungen anbieten zu können, die einzigartig auf dem kanadischen Markt ist. Dazu gehören Prepaidkarten, Zahlungen über Mobiltelefon, Online- und internationale Zahlungen.

Das JV wird sich auf den kanadischen Markt beschränken und schwerpunktmäßig Regierungen, Gewerbetreibenden, Banken, Telefongesellschaften und anderen strategischen Partnern die Möglichkeit bieten, über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten zu verfügen.

First Global wird, wie gefordert, 600.000 CDN $ Pufferkapital einbringen und einen Anteil von 51% am JV besitzen. Erlöse werden zwischen beiden Unternehmen auf einer 50/50 Basis geteilt.

Die Kombination zwischen der Technologie und Fähigkeit von Selectcore, Prepaidkarten auszugeben, ihr bestehendes Geschäft mit Regierungsorganisationen, zusammen mit First Global's internationalen Zahlungslizenzen, die globale Reichweite und mobile Zahlungstechnologie, schaffen eine einzigartige Kombination an Beweglichkeit und Möglichkeiten im Fintech-Sektor. Die kombinierten Stärken machen eine massive Bandbreite mit verständlichen Fintech-Zahlungsdienstleistungen möglich, die in Kanada nicht ihresgleichen kennen" sagt Andre Itwaru, Präsident und CEO von First Global.

Über First Global:

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Geldüberweisungen, Einkäufen und Peer-to-Peer-Zahlungen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Über SelectCore:

SelectCore wurde im Jahr 1999 gegründet und ist führender Anbieter im Prepaid-Finanzdienstleistungssektor und Transaktionsverarbeiter für unversorgte und bankenarme Märkte. Von Prepaid-Dienstleistungen, mobilen Online-Aufladeverfahren bis hin zu Wertspeicherkarten und Überweisungslösungen, bedient SelectCore über seine technologischen Plattformen und ein ausgedehntes Einzelhandelsvertriebsnetz Millionen Konsumenten, die vom Bankenmangel betroffen sind. SelectCore ist ein öffentlich gehandeltes Unternehmen und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol SCG (TSXV: SCG) notiert. SelectCore wurde von Profit100 in den Jahren 2006, 2007, 2009 und 2010 als eines der kanadischen Unternehmen mit dem schnellsten Zuwachs klassifiziert. SelectCore wurde ebenfalls bei Deloittes 2011 Technology Fast 500 als eines der nordamerikanischen Unternehmen mit dem schnellsten Zuwachs klassifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Andre Itwaru Chairman & Chief Executive Officer Telefon: 416.504.3813 Fax: 416.504.7092 E-Mail: ir@firstglobaldata.com TSX Venture Exchange: FGD Frankfurter Börse: 1G5

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden, werden von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichten, die regelmäßig bei der Wertpapierbehörde von Ontario und anderen Regulierungsbehörden einzureichen sind, im Detail beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38726 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38726&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32037 R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA32037R1001

AXC0199 2017-01-26/15:12