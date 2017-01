Beim Salzburger Autohändler Pappas übergeben die Eigentümer Catharina Pappas und Alexander Pappas die Verantwortung an das Management. Weiters bekommt Pappas eine neue Organisation, teilte der Händler am Donnerstag in einer Aussendung mit.Alle Auto-Aktivitäten werden unter der Pappas Holding GmbH zusammengefasst. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...