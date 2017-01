Original-Research: HOCHDORF Holding AG - von Montega AG

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG ISIN: CH0024666528 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 26.01.2017 Kursziel: 335,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Timo Buss

2016 endet erwartungsgemäß, Pharmalys-Übernahme wird 2017 zu Ergebnissprung führen

Hochdorf hat heute vorläufige Umsatz- und Absatzzahlen für 2016 berichtet.

Umsatz: Der Bruttoumsatz lag mit 550,9 Mio. CHF auf Vorjahresniveau und damit leicht unter unserer Erwartung (MONe: 554,2 Mio. CHF). Insgesamt verarbeitete Hochdorf 741,8 Mio. kg Milch, Molke und Permeat (Vorjahr: 761,2 Mio. kg) zu 237,3 TTonnen Produkte (Vorjahr: 242,8 TTonnen). Der Rückgang bei den Mengen begründet sich v.a. dadurch,dass in den Werken in Deutschland und Litauen aufgrund der tiefen Milchpreise weniger Milchmengen angenommen und verarbeitet wurden. Die Schweizer Produktionskapazitäten in künftig auszubauenden Nischenbereichen wie dem Handel mit Premium-Babynahrung befanden sich 2016 weiterhin nahe der Vollauslastung, sodass hier keine signifikanten Mengensteigerungen möglich waren. In Q4/2017 soll allerdings der Bau der neuen Sprühturmlinie (T9) in Sulgen abgeschlossen sein. Gleichzeitig werden seit Jahresbeginn die Erlöse von Pharmalys berücksichtigt und führen zu deutlich steigenden Segmentumsätzen im Bereich Baby Care.

Guidance erreicht: Die niedrigen Milchpreise gibt Hochdorf im Segment Dairy Ingredients in Form tieferer Produktpreise an die Kunden weiter. Aus diesem Grund hatte das Management bereits zum Hj. die Umsatzguidance leicht von 560 bis 600 Mio. CHF auf 540 bis 580 Mio. CHF reduziert. Hochdorf erreichte einen Zieleinlauf im unteren Teil dieser Spanne. Beim Ergebnis erwartet das Management, dass die Guidance (EBIT-Marge i.H.v. 4,0 bis 4,2% vom Produktionserlös) erreicht wird. Wir gehen davon aus, dass das EBIT zwar den Vorjahreswert von 20,1 Mio. CHF übertroffen hat, unsere bisherige Prognose von 23,9 Mio. CHF aufgrund des niedrigeren Umsatzes jedoch marginal zu hoch liegt.

Zukunftsprojekte werden ab sofort sichtbar: Ende Dezember erfolgte das Closing der Pharmalys-Übernahme. Mit der 51%-Beteiligung ist Hochdorf fortan mit den Marken Primalac und Swisslac im Endkundengeschäft mit Babynahrung in über 42 Ländern aktiv (Schwerpunkt: Mittlerer Osten). Wir gehen davon aus, dass Pharmalys 2017 stand-alone Umsätze in einer Größenordnung von etwa 100 Mio. CHF erzielen wird. Durch die Rolle Hochdorfs als größtem Lieferanten werden die konsolidierten Umsätze jedoch deutlich geringer ausfallen (MONe: 50 Mio. CHF). Der EBIT-Beitrag (zweistellige Marge) wird u. E. dazu führen, dass Hochdorf das EBIT gegenüber 2016 nahezu verdoppeln wird (MONe: 47,0 Mio. CHF). Ferner zeigten die internationalen Milchmärkte zuletzt Erholungstendenzen. Beispielsweise stieg in Deutschland vergangenen November der Erzeugerpreis erstmals seit fast zwei Jahren wieder über die Marke von 30 Ct/kg (Quelle: AMI). Damit dürften ebenfalls im Segment Dairy Ingredients die Umsätze ansteigen.

Fazit: Hochdorf hat 2016 erwartungsgemäß abgeschlossen. Für 2016ff. haben wir unsere Prognosen leicht gesenkt, das Kursziel aufgrund der Fortschreibung des DCF-Modells aber auf 335,00 CHF erhöht (zuvor: 325,00 CHF). Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Monate resultiert daraus ein Downgrade von 'Kaufen' auf 'Halten'.

