Laguna schließt endgültiges Eigenkapitalabkommen mit Carlsbad Naturals hinsichtlich nanoverstärkten CBD-Wassers ab

Kelowna (British Columbia), 26. Januar 2017. Laguna Blends Inc. (CSE: LAG; OTC: LAGBF; Frankfurt: LB6A.F) (Laguna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Carlsbad Naturals LLC (Carlsbad) ein endgültiges Abkommen unterzeichnet hat, dem zufolge Laguna und Carlsbad ein Eigenkapitalkaufabkommen (das Eigenkapitalabkommen) vereinbart hat, um Geschäftsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil in der Branche des Cannabidiol- (CBD)-Tafelwassers und essbarer CBD-Produkte zu verfolgen (die Transaktion).

Carlsbad ist dank seines einzigartigen Prozesses, bei dem CBD mittels Nanotechnologie aufgegossen wird, ein führendes Unternehmen beim Vertrieb und Verkauf von CBD-Tafelwasser in den USA. Carlsbad Naturals erzielte von 1. September bis 31. Dezember 2016 Umsätze in Höhe von 521.000 Dollar. Abgesehen vom aktuellen Umsatzwachstum von Carlsbad plant Laguna auch, Umsätze durch den Verkauf von CBD-Wasser über seinen Online-Marktplatz Club 8 und seinen B2B-Vertriebskanal in den USA und Kanada zu erwirtschaften.

Ray Grimm, President und CEO von Laguna Blends, sagte: Die Partnerschaft mit Carlsbad etabliert Laguna als einzigartigen Player in der mehrere Milliarden Dollar schweren Branche für Tafelwasser und funktionelle Getränke. Das CBD-Wasser von Carlsbad wurde einzig und allein zum Zweck konzipiert, ein hochalkalisches Wasser mit den Vorteilen von CBD zu entwickeln. Viele sind der Auffassung, dass dies die Weiterentwicklung der Wasserbranche ist, die dank der eigenen Nanotechnologie einzigartige Gesundheitsvorteile bietet. Das CBD-Wasser von Carlsbad liefert Antioxidantien auf zellularer Ebene und sorgt für eine zellulare Hydratation und Energie. Laguna führt zurzeit Gespräche mit Carlsbad hinsichtlich weiterer Geschäftsmöglichkeiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen.

Charles Vest, VP of Sales des neuen Hanf- und CBD-Online-Marktplatzes Club 8 von Laguna Blends Inc., sagte: Laut neuen Daten von Arcview Market Research gaben Cannabiskonsumenten in Nordamerika im Jahr 2016 insgesamt 53 Milliarden Dollar für Cannabisprodukte aus. In Nordamerika nimmt die legale Versorgung mit Cannabisprodukten zu, da mehrere US-Bundesstaaten kürzlich Cannabis legalisiert haben, während gleichzeitig davon auszugehen ist, dass die Gesetzgeber zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr mit dem Prozess der Legalisierung des Konsums zu privaten Zwecken beginnen werden. Der geschätzte Umsatz von 53 Milliarden Dollar ist höher als jener, den McDonalds und Starbucks im Jahr 2016 gemeinsam erzielt haben.

Die hohe Anzahl an bestehenden Konsumenten unterscheidet Cannabis von anderen großen Investitionsmöglichkeiten auf Verbrauchermärkten. In unserer Branche gibt es heute eine enorme Nachfrage nach sauberen Cannabisprodukten. Wir müssen nur mehr die Nachfrage nach einem bereits beliebten Produkt zu sicheren und legalen Kanälen umleiten. Experten sehen das größte Wachstum in Produkten wie Esswaren und Konzentraten. Es ist viel einfacher und sicherer, diese Produkte von einem vertrauenswürdigen Einzelhändler zu kaufen als sie zu Hause herzustellen. Nicht nur das nanoverstärkte CBD-Wasser von Carlsbad, sondern auch all unsere aktuellen und zukünftigen Produkte auf Club 8 werden von diesem massiven und unaufhaltsamen Wachstumstrend profitieren, fügte er hinzu.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat Laguna 75 Tage Zeit, um eine 19-Prozent-Beteiligung an Carlsbad zu erwerben. Laguna wird zunächst eine Eigenkapitalbeteiligung von 19 Prozent an Carlsbad für eine einmalige Barzahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar und 546.000 Dollar in Form von Stammaktien von Laguna erwerben. Der Kaufpreis beläuft sich somit auf insgesamt 796.000,00 US-Dollar. Laguna führt zurzeit Gespräche über den Erwerb einer zusätzlichen Eigenkapitalbeteiligung, um eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen.

Die Stammaktien, die für die ersten 19 Prozent emittiert wurden, unterliegen Haltefristen, wobei das erste Zwölftel der Stammaktien vier Monate und einen Tag nach der Emission freigegeben wird. In jedem darauffolgenden Monat wird ein weiteres Zwölftel emittiert.

Über Carlsbad Naturals

Carlsbad Naturals, das von einem Doktorenteam ins Leben gerufen wurde, bietet eine bahnbrechende Wissenschaft, um auf effiziente, natürliche und verantwortungsbewusste Weise Nährstoffe und Hydration zu liefern. Durch die Nutzung der Quantenphysik steigert unsere Nanotechnologie die Oberfläche eines jeden Stoffs, den wir in unser Wasser geben, sodass aus weniger viel mehr gemacht wird. Carlsbad Naturals ist ein Marktführer beim Vertrieb und Verkauf von CBD-Wasser. Angesichts seiner einzigartigen Methode, CBDs mittels Nanotechnologie aufzugießen, ist Carlsbad bestrebt, seine Marktführerschaft zu behaupten. Weitere Informationen über Carlsbad Naturals erhalten Sie unter www.cbdnaturals.com.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf seinem Online-Marktplatz. Laguna beabsichtigt, dem Endverbraucher die qualitativ hochwertigsten Hanfprodukte bereitzustellen, wobei bei vielen seiner Nahrungsmittel- und topischen Hautpflegeprodukten eine eigene Nanotechnologie angewendet wird. Laguna sucht zurzeit nach Joint Ventures und Übernahmen, um sein Portfolio zu erweitern, und wird im Jahr 2017 mit der intensiven Expansion nach Asien und Europa beginnen.

