NEW YORK (Dow Jones)--Eine Pause scheint die US-Aktienrally am Donnerstag einzulegen. Der Future auf den S&P-500-Futures deutet eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gestiegen. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten ebenfalls neue Rekordstände. Getragen wurde der Anstieg der Kurse von wachsendem Konjunkturoptimismus, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hat. Es sieht so aus, als würde Trump seine Wahlversprechen - darunter ein Infrastrukturprogramm und Steuersenkungen - einlösen.

Eine Fülle von Wirtschaftsdaten dürfte den Anlegern am Donnerstag zeigen, ob ihr Optimismus berechtigt ist. Aus vorbörslich veröffentlichten Daten geht hervor, dass in der vergangenen Woche mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe beantragten. Der Chicago Fed National Activity Index erholte sich dagegen im Dezember auf plus 0,14 Punkte von minus 0,33 im Monat davor. Kurz nach Handelsbeginn werden noch der Markit-Einkaufsmanagerindex für das nichtverarbeitende Gewerbe im Januar, der Index der Frühindikatoren aus dem Dezember und Dezember-Daten zu den Neubauverkäufen veröffentlicht.

Quartalsausweise mit Licht und Schatten

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Quartalszahlen von - unter anderem - Schwergewichten wie Caterpillar und Ford. Der Automobilkonzern Ford ist wegen hoher Pensionslasten im Schlussquartal 2016 in die roten Zahlen gerutscht. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen der Analysten. Immerhin lief aber das Europa-Geschäft besser als im Vorjahr. Die Ford-Aktie zeigt sich vorbörslich gut behauptet.

Auch Caterpillar hat im vierten Quartal den Verlust ausgeweitet, wofür der Baumaschinenhersteller Sondereinflüsse verantwortlich macht. Die Aktie gibt in Reaktion auf die Zahlen um 1,4 Prozent nach. Allerdings hatte sie am Mittwoch mit plus 2 Prozent zu den führenden Gewinnern im Dow gehört. Als Konjunkturzykliker profitierte die Caterpillar-Aktie besonders von der Trump-Rally.

Am Mittwoch nach Börsenschluss haben schon Ebay, AT&T, Qualcomm und Mattel Zahlen vorgelegt. Ebay überraschte dabei positiv, die Zahlen von AT&T lagen im Rahmen der Erwartungen. Qualcomm meldete einen Gewinneinbruch, und auch Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen des Marktes. Vorbörslich werden Ebay-Aktien 7,7 Prozent höher getaxt. AT&T sinken um 0,3 Prozent. Mattel brechen um 13,5 Prozent ein. Für Qualcomm geht es um 3,5 Prozent nach unten.

Nach der Schlussglocke am Donnerstag werden unter anderem Intel, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Starbucks ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

Rückzug aus sicheren Häfen dauert an

Wie schon am Mittwoch sind vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen nicht gefragt. Die Feinunze Gold entfernt sich weiter nach unten von der 1.200-Dollar-Marke, nachdem der Goldpreis am Dienstag mit gut 1.220 Dollar auf dem höchsten Stand seit November vergangenen Jahres notiert hatte. Aktuell ermäßigt sich das Edelmetall um 0,9 Prozent auf 1.190 Dollar.

US-Anleihen werden ebenfalls verkauft. Die Rendite zehnjähriger Titel, die sich gegenläufig zum Kurs entwickelt, steigt um 1 Basispunkt auf 2,53 Prozent.

Die Ölpreise machen etwas Boden gut. Sie hatten am Mittwoch nachgegeben, nachdem das US-Energieministerium einen überraschend deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI erhöht sich um 0,6 Prozent auf 53,09 Dollar.

Am Devisenmarkt erholt sich derweil der Dollar. Der Euro sinkt zeitweise unter 1,07 Dollar und notiert aktuell bei 1,0705. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0766 Dollar. Der designierte US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich für einen festeren Dollar ausgesprochen. Langfristig gesehen sei ein starker Dollar im Interesse der Vereinigten Staaten, auch wenn sich dies zwischenzeitlich anders darstellen möge, so Mnuchin sinngemäß in einer schriftlichen Antwort auf Fragen des Senatsausschusses, der seine Nominierung prüft.

Mnuchins Aussage nehme etwas den Druck von der US-Währung, heißt es am Markt. Noch vor Kurzem hatte US-Präsident Donald Trump den Dollar als zu stark bezeichnet, worauf der Greenback deutlich zurückgefallen war.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,24 1,2 1,23 4,1 5 Jahre 1,99 0,9 1,98 6,3 7 Jahre 2,32 1,0 2,31 7,4 10 Jahre 2,53 1,1 2,51 8,0 30 Jahre 3,10 0,4 3,10 3,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10.13 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0705 -0,32% 1,0739 1,0734 +1,8% EUR/JPY 122,2372 +0,14% 122,0715 122,16 -0,4% EUR/CHF 1,0693 -0,21% 1,0715 1,0736 -0,2% EUR/GBP 0,8509 +0,02% 0,8476 1,1738 -0,2% USD/JPY 114,21 +0,48% 113,67 113,82 -2,3% GBP/USD 1,2578 -0,72% 1,2669 1,2598 +1,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,09 52,75 +0,6% 0,34 -2,9% Brent/ICE 55,58 55,08 +0,9% 0,50 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.190,20 1.200,54 -0,9% -10,34 +3,4% Silber (Spot) 16,85 16,99 -0,8% -0,14 +5,8% Platin (Spot) 975,70 981,00 -0,5% -5,30 +8,0% Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,4% -0,01 +7,8% ===

