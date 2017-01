Lieber Leser,

die Allianz-Aktie war in den vergangenen Tagen bereits auf dem Sprung zu einer größeren Korrektur. Zur Erinnerung: In unserer letzten Analyse haben wir darauf hingewiesen, dass sich der Wert innerhalb eines nach oben gerichteten, zulaufenden Dreiecks bewegt. Ein Ausbruch nach unten hin aus diesem Dreieck, dessen untere Begrenzung in etwa bei 157,50 Euro je Aktie verläuft, würde die Wahrscheinlichkeit für die Korrektur erhöhen.

Der Kurs hat diesen Preisbereich nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...