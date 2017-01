NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 180 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Versicherer könnte durchaus an größeren Zukäufen interessiert sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Donnerstag. Daher habe er seine Erwartung von Aktienrückkäufen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gestrichen./mis/zb

