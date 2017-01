Der große alte Mann der Formel 1, Bernie Ecclestone, geht und der ebenfalls große alte Mann im amerikanischen Pay-TV, John Malone, kommt.



Was lässt sich für die Amerikaner aus der Formel 1 machen? Sie ist eine Cash-cow, aber bislang sehr eigenwillig geführt. Das können die Amerikaner in der Regel effizienter und breiter mit mehr Kapital und mehr Ideen. Darin steckt die Wette, was sich Malone wohl gedacht hat, als er die Formel 1 kaufte.



Die Rennserie ist in den USA und Südamerika unterrepräsentiert. Eine Ausweitung liegt darin, dass neben den Rennterminen das Marketing nach amerikanischem Modus als wesentlich erweiterungsfähig gilt und ausgebaut werden soll. Die Brücke dazu ist das Pay-TV. Mehr ist im Moment noch nicht bekannt.



LIBERTY operiert auf zwei Ebenen, GLOBAL und MEDIA. Letztere unter neuem Namen LIBERTY INTERACTIVE. Noch nicht genau bekannt ist die Rollenteilung beider Firmen in Sachen der Formel 1. Wir investieren zunächst in LIBERTY GLOBAL und erwägen die Erweiterung auf INTERACTIVE, warten jedoch die Ergebnisse im Laufe der Berichtssaison ab.



Weitere Berichte und Empfehlungen halten wir für Sie in der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 04 vom 28.01.2017 bereit! Falls Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.de im Einzelabruf!



++++ Jetzt auch die kostenlose BoersenKiosk Apple-App laden ++++

++++ mit komfortablem Benachrichtigungsservice ++++



Weitere Themen in der Ausgabe u.a.:

++ Sämtliche ökonomischen Indikatoren stehen auf Grün

++ Kann BAYER von Trump profitieren?

++ Kann die LUFTHANSA-Wette aufrecht gehalten werden?

++ TABELLE: Comeback-Spekulationen mit Zielkursen

++ LEONI: Talsohle durchschritten?

++ BIOTEST wieder in der Spur?

++ Ein ungewöhnliches Investment: SBERBANK

++ Abstauben bei QUALCOMM?

++ ESTEE LAUDER: COMEBACK oder Übernahme?