KÖLN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Systemgastronomie hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag erste Warnstreiks gestartet. In je einem Schnellrestaurant der Ketten Nordsee und Pizza Hut in Köln legten die Beschäftigten am Vormittag die Arbeit für eine Stunde nieder, wie eine Gewerkschaftssprecherin sagte. In dieser Zeit seien keine Kunden in den beiden Filialen bedient worden. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft auf ihre Forderungen in dem Tarifkonflikt aufmerksam machen.

Am Montag war die dritte Runde Verhandlungsrunde für die Branche mit bundesweit rund 100 000 Beschäftigten ergebnislos vertagt worden, ein neuer Termin steht bisher noch nicht fest. Die Arbeitgeber hätten dabei ein Angebot abgegeben, mit dem die unteren Lohngruppen gerade einmal 5,07 Euro im Monat über dem gesetzlichen Mindestlohn verdient hätten, hatte NGG-Verhandlungsführer Guido Zeitler erklärt. Die Gewerkschaft verlangt Lohnerhöhungen von 6 Prozent und einen deutlichen Abstand zum Mindestlohn für die unteren Lohngruppen.

In den kommenden Tagen plant die NGG weitere Aktionen. Der Bundesverband der Systemgastronomie wollte sich dazu sowie zu der Tarifauseinandersetzung nicht näher äußern. Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Verbands und Arbeitgeber-Verhandlungsführerin, Andrea Belegante, erklärte lediglich, man sei in der dritten Runde zu keinem Ergebnis gekommen. "Die Verhandlungen gehen weiter, und wir hoffen, dass wir bald zu einem ausgewogenen Tarifabschluss kommen werden."/csc/DP/tos

