Mit einer verblüffend einfachen Zeitmaschine ist dieser exotisch anmutende Fremde 100 Millionen Jahre durch die Zeit gereist, um uns seine Geheimnisse anzuvertrauen. Ein Rätsel lässt sich allerdings nicht lösen.

Aliens, die per Zeitmasche in Vergangenheit oder Zukunft reisen, sind ein beliebter Science-Fiction-Stoff. Für George Poinar ist diese Fiktion nun Realität geworden: Der Wissenschaftler der Oregon State University hat ein Alien entdeckt, das an Bord einer Zeitmaschine aus einer fernen Vergangenheit bis in unsere Gegenwart gereist ist. Mehr noch: Poinar gelang es sogar, das so fremd anmutende Wesen zu fotografieren und ihm einige seiner Geheimnisse zu entlocken.

Der Name des Zeitreisenden ist, wie es sich für ein Alien gehört, ein wenig kompliziert: Aethiocarenus burmanicus. Dafür ist die Zeitmaschine, mit deren Hilfe der Fremde rund 100 Millionen Jahre überbrückte, von verblüffender Einfachheit: ein kleines Stück Bernstein, das im fernen Myanmar - einst Burma - entdeckt wurde.

Das ...

