In den zurückliegenden Tagen hieß es für die Evotec-Aktie Abschied nehmen vom am 9. Januar erreichten Zehn-Jahres-Hoch bei 7,86 Euro. So begab sich das Papier anschließend auf Talfahrt, wobei der Tiefpunkt am 20. Januar intraday bei 7,24 Euro markiert wurde. Aber aufgepasst: Auf Schlusskursbasis stellt der gestrige Mittwoch den tiefsten Stand im laufenden Jahr dar. Von...

Den vollständigen Artikel lesen ...