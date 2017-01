Die CSU-Führung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Spitzenvertreter der Schwesterpartei offiziell zur Klausur am 5. und 6. Februar nach München eingeladen. Die Einladungsschreiben sind laut "Bild" (Freitag) inzwischen in Berlin eingetroffen.

Wegen des Streits über die Obergrenze, doppelte Staatsbürgerschaft und Volksentscheide hatte bis zuletzt Ausfall oder Verschiebung der Klausur im Raum gestanden. Alle drei Punkte bleiben zwischen den Parteien strittig. Die CSU will deshalb neben dem gemeinsamen Wahlkampfprogramm einen eigenen "Bayernplan" für den Wahlkampf aufstellen. Bei der gemeinsamen Klausur, die an ein ähnliches Treffen im Juni 2016 in Potsdam anknüpft, soll es nun lediglich um die "großen Linien" im Wahlkampf gehen, hieß es.