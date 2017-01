Berlin - Finanzierungen, die Kredite ergänzen oder ersetzen können, rücken weiter ins Blickfeld des Mittelstands, so der Bundesverband Factoring für den Mittelstand (BFM) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut einer folgenden Pressemeldung: 57% der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland wünschen sich mehr Unabhängigkeit von der Hausbank.

