Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den nächsten fünf bis sechs Jahren werden 10.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, teils weil sie in Pension gehen oder aus sonstiger Fluktuation. Daher werden in der gesamten Palette der Berufsgruppen neue Leute gesucht, sagte ÖBB-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...