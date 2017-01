NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies sieht den US-Flugzeugbauer Boeing weiter auf einem guten Kurs. Der Konzern bleibe führend in einer Branche, die etwas schneller wachse als die Gesamtwirtschaft, schrieb Analyst Howard Rubel in einer Studie vom Donnerstag. Operativ agiere Boeing inzwischen disziplinierter.

Trotz Aufwendungen für einen weiteren Kostenanstieg beim Tankflugzeug KC-46 habe der US-Flugzeugbauer im Schlussquartal 2016 operativ gut abgeschnitten und mit einem Ergebnis von 2,47 US-Dollar je Aktie (EPS) seine Schätzung von 2,39 Dollar übertroffen, so der Analyst.

Der Flugzeughersteller sei zudem in der Lage, den freien Barmittelfluss pro Aktie in den nächsten Jahren im hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern. Ferner liege die Dividendenrendite von gut 3,4 Prozent nach wie vor klar über der Branchenrendite von etwas mehr als 2 Prozent.

Rubel hob sein Kursziel für Boeing von 185 auf 200 US-Dollar an und liegt damit knapp 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Das Ziel basiere auf dem 17-fachen seines für 2017 erwarteten Kerngewinns je Aktie von 9,25 Dollar plus 2,50 Dollar für Abschreibungen auf die Boeing 787. Damit sei Boeing günstiger bewertet als die Vergleichsunternehmen aus dem Luftfahrtsektor. Der Analyst empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./ajx/gl/he

Analysierendes Institut Jefferies.

ISIN US0970231058

AXC0213 2017-01-26/15:41