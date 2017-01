Der Bund-Future mit einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. In den Stundenkerzen haben sich in den ersten beiden Handelsstunden kleine Kerzen mit Lunten ausgebildet, die auch als Hammer bezeichnet werden können. Nach einem ausführlichen Test der 161,50% in Verbindung mit einem Test der unteren Begrenzung eines Abwärtstrendkanals im Stundenchart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...