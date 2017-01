In Mettlach im Saarland sind bei einem mutmaßlichen Familiendrama drei Menschen ums Leben gekommen. Am Donnerstagmorgen sei die Leiche eines 36 Jahre alten Mannes gefunden worden, der offenbar von einer Aussichtsplattform in die Tiefe gesprungen war, teilte die Polizei mit.

In seiner Wohnung seien seine 40 Jahre alte Ehefrau und seine dreijährige Tochter ebenfalls tot aufgefunden worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann vor der Selbsttötung seine Frau und sein Kind mit Messer umgebracht habe.