MAINZ (dpa-AFX) - Die Fahrer von Geld- und Werttransportern sind am Freitag in mehreren Bundesländern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Bis zu 250 Geldboten und Mitarbeiter der Geldbearbeitung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland könnten sich an dem Ausstand beteiligen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit. Verdi will auch in anderen Bundesländern streiken und so im aktuellen Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Es könne zu Schwierigkeiten bei der Besetzung von Geldtransportern und bei der Abholung von Tageseinnahmen in Handelsbetrieben kommen.

Neben einer Lohnerhöhung von 1,50 Euro pro Stunde verlangt Verdi eine Angleichung der regionalen Tariflöhne. Vor allem in den östlichen Bundesländern, aber auch in Schleswig-Holstein, im Saarland und in Rehinland-Pfalz lägen die Stundenlöhne nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. Der nächste Verhandlungstermin am 31. Januar in Frankfurt am Main. Am vergangenen Freitag waren bereits rund 1000 Beschäftigte in Ostdeutschland in einen Warnstreik getreten./nbo/DP/tos

AXC0214 2017-01-26/15:43