Bonn (ots) - phoenix berichtet ausführlich live aus dem Bundestag, wo unter anderem über den Bundeswehreinsatz in Mali debattiert wird. Die Übertragung beginnt um 9.00 Uhr mit der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich des 72. Holocaust-Gedenktages.



Auf Schloss Bellevue überreicht Bundespräsident Joachim Gauck Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ihre Entlassungsurkunden aus ihren Ämtern. Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, erhält die Ernennungsurkunde zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Die Berichterstattung beginnt ab 10.45 Uhr.



phoenix ist um 11.35 Uhr live im Bundestag dabei, wenn Brigitte Zypries, zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie vereidigt wird.



Anschließend zeigt phoenix live die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten François Hollande, die für 12.15 Uhr angekündigt ist. Dabei geht es u.a. um die Zukunft der Europäischen Union und die Vorbereitung der EU-Gipfel am 3. Februar auf Malta und Ende März in Rom anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de