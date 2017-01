Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts025/26.01.2017/15:15) - Seit dem Launch der Slack Integration im Dezember 2016, nutzen bereits mehrere 100 Slack-Teams eyeson für Videomeetings. eyeson punktet dabei mit hoher Qualität, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. "Wir waren richtig überrascht, als über Nacht 60 Slack-Teams aus ihren Channels eyeson-Videomeetings zu nutzen begannen, obwohl wir noch gar nicht im offiziellen Slack App Directory gelistet sind! - Und die Nutzung geht weiterhin steil bergauf", freute sich CEO Andreas Kröpfl. Die Vorteile von eyeson liegen auf der Hand: eyeson, eine cloudbasierte Videomeeting-Integration, setzt genau da an, wo die Möglichkeiten moderner Collaboration Tools enden - in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Oft ist es notwendig, sich persönlich zu besprechen. Sei es, um Projektziele zu definieren, Aufgaben zu verteilen und/oder abzugleichen oder einfach nur, um den Projektstatus zu diskutieren. Der Aufbau von persönlichen Beziehungen ist speziell in Bereichen, in denen Teamworking eine große Rolle spielt, sehr wichtig. Videomeetings bieten hier eine großartige Ergänzung, ohne zeitliche und örtliche Grenzen überwinden zu müssen. In persönlichen Gesprächen wird der Teamgeist geweckt und das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt. Teamarbeit wird auf ein völlig neues Level gehoben. eyeson bietet virtuelle Konferenzräume für Videomeetings, die direkt aus den jeweiligen Tools gestartet werden können. Teams können sich besprechen, bis zu neun Konferenzteilnehmer werden sogar am Bildschirm angezeigt. Per Screencasting kann man den anderen Teammitgliedern auch wichtige Dateien, Websites oder Bilder zeigen. In einem Chatfeed können zusätzlich auch schriftliche Nachrichten geteilt werden. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen Teams sich mit Nicht-Teammitgliedern absprechen müssen. eyeson bietet hier die Möglichkeit des Gast-Logins. Mithilfe eines Links kann eine externe Person in den Konferenzraum eingeladen werden. Auf diese Weise können die Grenzen von Collaboration Tools überschritten und Projekte noch effizienter abgearbeitet werden. eyeson ist ein technologisch sehr weit entwickeltes Video-Conferencing-Produkt. Es basiert auf einer patentierten Echtzeit-Kommunikationstechnik mit Single-Stream-Technologie (SST). Dies ermöglicht unter anderem eine Videoübertragung in Echtzeit, unabhängig von der Anzahl der Meetingteilnehmer. Jedem Meeting können bis zu neun Teilnehmer in Echtzeit beiwohnen. Es bietet zudem eine Vielzahl an Features in Videomeetings und Webinaren, zum Beispiel Chat, Screencasting, Gast Login etc. Interessiert? - Mehr Informationen finden Sie hier: https://eyeson.team (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +49 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170126025

