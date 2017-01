Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht allein Griechenland in der Verantwortung für einen erfolgreichen Abschluss der gegenwärtigen Überprüfung der Athener Reformumsetzung und damit für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder. "Die Zeit wird knapper", sagte er bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Es liegt ausschließlich an Griechenland, dass die zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden kann."

Für das Treffen in Brüssel rechnete Schäuble aber nicht mit intensiven Diskussionen über das Thema Griechenland. "Heute werden wir uns nicht sehr intensiv mit Griechenland beschäftigen", sagte er voraus. Da die Vertreter der Geldgeber-Institutionen momentan gar nicht vor Ort seien, gebe es auch keinen neuen Sachstand.

Ausdrücklich kritisierte Schäuble aber die Regierung in Athen, weil sie vereinbarte Reformzusagen nicht einlöse. "Ich weiß nicht, was die griechische Regierung sich dabei denkt, dass sie bis jetzt nicht das getan hat, wozu sie sich verpflichtet hat."

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem versicherte, beide Seiten wollten aber "konstruktiv" über das weitere Vorgehen verhandeln. In einem Gespräch mit dem griechischen Finanzminister Euklid Tsakalotos habe man "Möglichkeiten voranzukommen" erörtert, berichtete der Niederländer. "Ich bin sicher, wir finden einen Weg, um Schritte zu ergreifen."

Dijsselbloem betonte zudem, IWF-Chefin Christine Lagarde habe ihm jüngst versichert, dass der Internationale Währungsfonds immer noch "die starke Absicht hat, Teil des Programms zu bleiben und an dem Programm voll teilzunehmen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.