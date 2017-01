Von Austen Hufford

AUSTIN (Dow Jones)--Der US-Ölfeldausrüster Baker Hughes hat seinen Quartalsumsatz erstmals seit zwei Jahren gegenüber dem Vorquartal gesteigert. Der Konzern, der mit dem Öl- und Gasgeschäft von General Electric (GE) fusioniert, profitierte von der Stabilisierung der Energiepreise.

GE und Baker Hughes hatten die Transaktion im Oktober bekannt gegeben. Der Industriekonzern GE will sein Öl- und Gasgeschäft und 7,4 Milliarden US-Dollar als Sonderdividende in die neue Gesellschaft einbringen, die börsennotiert sein soll. Die Prüfung der Zusammenlegung durch die Regulierungsbehörden verlaufe nach Plan und die Transaktion dürfte wie erwartet Mitte 2017 abgeschlossen werden, teilte Baker Hughes am Donnerstag mit.

Der Umsatz des Ölfeldausrüsters legte im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal um 2,4 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Einnahmen in allen Sparten zurück. Energieunternehmen hatten in den vergangenen Jahren massiv unter dem Einbruch der Preise zu leiden. Erst in den vergangenen Quartalen haben sich die Preise wieder zu stabilisieren begonnen.

Unter dem Strich verringerte Baker Hughes den Verlust zwar auf 417 Millionen Dollar von 1,03 Milliarden Dollar. Allerdings waren im Vorjahresquartal hohe Abschreibungs- und Restrukturierungskosten verbucht worden. Bereinigt erhöhte sich der Verlust auf 0,30 von 0,21 Dollar je Anteil. Der Umsatz sank um 29 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Verlust von 0,11 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 2,37 Milliarden Dollar erwartet.

