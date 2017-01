Liebe Trader,

der Langfristchart in dem ehemaligen Google-Papier zeigt seit einem kleinen Dämpfer im Jahr 2008/2009 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der die Kursnotierungen von 123,77 US-Dollar auf ein zuletzt etabliertes Jahreshoch in 2016 bei 839,00 US-Dollar aufwärts gebracht hat. Zwar knickten die Kursnotierungen kurzzeitig gegen Ende des Jahres auf ein Verlaufstief von 743,59 US-Dollar ein, aber der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis wusste einem weiteren Kursrutsch effektiv zu verhindern. Anschließend stiegen Käufer wieder in das Wertpapier ein und führten im gestrigen Handel zu einer weiteren Kursrally in der Alphabet-Aktie bis auf ein aktuelles Jahreshoch von 858,79 US-Dollar. Noch kann das Papier für einige Tage bis Wochen mit einen Kursanstieg aufwarten, jedoch steht diesem eine markante Trendbegrenzung seit August 2016 im Wege, wo es mit Sicherheit zu vereinzelten Gewinnmitnahmen kommen sollte. Daher sollten Long-Positionen ab jetzt mit größerer Vorsicht gehandelt werden.

Short-Chance:

Obwohl die potentielle Short-Zone noch nicht erreicht worden ist, kann ausgehend vom aktuellen Chart ein Pullback an der oberen Begrenzungslinie, sowie der Marke von rund 874,00 US-Dollar abgeleitet werden. Abgaben auf das Niveau von grob 830,00 US-Dollar wären kurzfristig denkbar und würden eine gesunde Konsolidierung bedeuten. Sollte die Aktie hingegen mit einem überraschenden Kursanstieg über die Trendlinie ausbrechen, so wird ein Test des nächsten runden Kursniveaus von 900,00 US-Dollar erwartet. Dann könnte sich die aktuelle Rally sogar bis in den Bereich von rund 1000,00 US-Dollar beschleunigen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Sell-Order: 874,00 US-Dollar

Kursziel: 830,00 US-Dollar

Stopp: > 875,00 oder entsp. Hoch US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,00 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 858,45 US-Dollar; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

